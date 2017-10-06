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Общество

Жителям Гдовского района рассказали о пожарной безопасности

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам проводятся профилактические мероприятия, чтобы рассказать, какие ситуации в бытовой жизни могут привести к пожарам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области. Так,  в деревне Устье Гдовского района состоялся очередной рейд.

В ходе рейда проводились беседы с населением о правилах эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также соблюдения правил пожарной безопасности, о недопущении разведения костров и использования других горючих материалов на участках и вне. Проведено 20 инструктажей по мерам пожарной безопасности, распространено 30 листовок профилактического характера.

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