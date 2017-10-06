В Псков на курсы профподготовки приехали сотрудники ФСИН из Волгоградской области

20:15, 06 октября 2017, ПАИ

В Псковском филиале академии состоялось организационное собрание с 49 слушателями курсов первоначальной профессиональной подготовки лиц рядового и младшего начальствующего состава учреждений и органов УИС. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Заместители начальника филиала, начальник дежурной службы и курсовые офицеры разъяснили слушателям порядок обучения и проживания на территории образовательной организации.

Курсы первоначальной профессиональной подготовки завершатся 3 ноября. За это время слушатели изучат не только учебные дисциплины, но и пройдут физическую, строевую и огневую подготовку, освоят правила оказания первой медицинской помощи и основы делопроизводства.