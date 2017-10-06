Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники

21:02, 06 октября 2017, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного провоза табачной продукции через государственную границу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, пограничники международного автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» обнаружили в легковом автомобиле тайники с пластиковыми контейнерами, в которых находился жевательный табак.

Автомобиль под управлением 37-летнего гражданина Литвы следовал на въезд в Российскую Федерацию. До начала осмотра водитель отрицал наличие у него запрещенных к перемещению через границу грузов и товаров. Но во время совместного с представителями Псковской таможни досмотра практически сразу выяснилось обратное: в багажнике были найдены небольшие круглые контейнеры с жевательным табаком. Объяснить происхождение находки водитель не смог.

В ходе дальнейшего досмотра пограничники обнаружили оборудованные в салоне автомобиля тайники, из которых они извлекли еще немало подобных контейнеров. Литовец превратил в тайник практически всю машину, спрятав табак в обшивке потолка, под сиденьями, в приборной панели и багажнике.

В результате досмотра было выявлено более двухсот контейнеров общим весом около пяти с половиной килограммов. Предварительная общая сумма оценки находки составила более 60 тысяч рублей.

Товар изъят сотрудниками таможенного поста для проведения дальнейшей экспертизы и принятия процессуального решения.