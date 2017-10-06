0
21:02
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
11:05
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
22:00
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
09:07
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
09:34
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
09:11
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
13:02
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
Еще новости
Происшествия

Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного провоза табачной продукции через государственную границу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, пограничники международного автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» обнаружили в легковом автомобиле тайники с пластиковыми контейнерами, в которых находился жевательный табак.

Автомобиль под управлением 37-летнего гражданина Литвы следовал на въезд в Российскую Федерацию. До начала осмотра водитель отрицал наличие у него запрещенных к перемещению через границу грузов и товаров. Но во время совместного с представителями Псковской таможни досмотра практически сразу выяснилось обратное: в багажнике были найдены небольшие круглые контейнеры с жевательным табаком. Объяснить происхождение находки водитель не смог.

В ходе дальнейшего досмотра пограничники обнаружили оборудованные в салоне автомобиля тайники, из которых они извлекли еще немало подобных контейнеров. Литовец превратил в тайник практически всю машину, спрятав табак в обшивке потолка, под сиденьями, в приборной панели и багажнике.

В результате досмотра было выявлено более двухсот контейнеров общим весом около пяти с половиной килограммов. Предварительная общая сумма оценки находки составила более 60 тысяч рублей.

Товар изъят сотрудниками таможенного поста для проведения дальнейшей экспертизы и принятия процессуального решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
06 октября 2017
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00
05 октября 2017
ПАИ-live с главврачом Псковского перинатального центра состоится в 15:00 10
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские
02 октября 2017
Девушку с пирсингом продолжают искать псковские полицейские 1
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
26 сентября 2017
Две пенсионерки пострадали на пожарах в Себежском и Плюсском районах
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии
25 сентября 2017
В Сирии погиб генерал Валерий Асапов, служивший в псковской дивизии 2
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области
20 сентября 2017
СМИ: Командующий ВДВ попал в реанимацию в результате ДТП в Мурманской области 3
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках
18 сентября 2017
Подозреваемые в рекламе наркотиков посредством граффити задержаны в Великих Луках 1
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты

Идет загрузка...