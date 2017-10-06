В Псковской области состоялась встреча руководителей кинологических служб

21:41, 06 октября 2017, ПАИ

На базе УМВД России по Псковской области состоялась рабочая встреча руководителей кинологических служб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе совещания состоялся обмен опытом работы по дрессировке и применению специальных собак по поиску наркотических и психотропных веществ и сразу был составлен план дальнейшего сотрудничества и взаимодействия по дрессировке и применению специальных собак по данному направлению деятельности.

Кроме того, был проведен анализ практики использования служебных собак в целях выявления фактов хранения и перевозки (ношения при себе) наркотических средств, а также дана оценка имеющимся ресурсам и результативности их использования.

В завершение встречи специалист-кинолог СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Ольга Гребешкова со специальной собакой по кличке «Джесси» показали практический мастер-класс по поиску наркотических веществ в транспортном средстве и в багаже.