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Общество

В Псковской области состоялась встреча руководителей кинологических служб

На базе УМВД России по Псковской области состоялась рабочая встреча руководителей кинологических служб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе совещания состоялся обмен опытом работы по дрессировке и применению специальных собак по поиску наркотических и психотропных веществ и сразу был   составлен план дальнейшего сотрудничества и взаимодействия по дрессировке и применению специальных собак по данному направлению деятельности.

Кроме того, был проведен анализ практики использования служебных собак в целях  выявления  фактов  хранения  и  перевозки  (ношения  при  себе) наркотических  средств, а также дана оценка имеющимся ресурсам и результативности их использования.

В завершение встречи специалист-кинолог СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Ольга Гребешкова со специальной собакой по кличке «Джесси» показали практический  мастер-класс по поиску наркотических веществ в транспортном средстве и в багаже.

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