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Общество

Красный Крест провел в Пскове акцию «Щедрый подарок ветеранам – 2017»

В Псковском региональном отделении Российского Красного Креста подвели итоги благотворительной акции «Щедрый подарок ветеранам – 2017», приуроченной к Международному дню пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Красный Крест».

В сентябре сотрудники Красного Креста обратились в различные организации с предложением поддержать полезную инициативу, направленную на улучшение качества жизни пожилых псковичей. Благодаря оказанной помощи было собрано более 520 кг продуктов питания: овощей, кисломолочной и мясной продукции, кондитерских изделий.

Более 100 человек из числа участников проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» получили нежданные вкусные подарки к праздничной дате.

В рамках акции были организованы праздничные концерты для пожилых людей, активно помогающих Красному Кресту в благотворительной деятельности. 29 сентября добровольцы старшего возраста были приглашены в клуб «ТИР», где для них была подготовлена концертная программа силами учащихся Детской музыкальной школы № 4 и безвозмездно накрыты столы с угощением. Всем участникам встречи были вручены сладкие подарки от Красного Креста. Концерт 4 октября подготовили для пожилых людей ученики СОШ № 18 и Детской музыкальной школы № 4.

Не остались без внимания подопечные Красного Креста, которые в силу различных жизненных обстоятельств не выходят из дома. Для них были организованы «визиты внимания» с участием волонтеров элегантного возраста. Такие встречи помогают улучшить положительное эмоциональное состояние престарелых людей, для которых такие визиты – настоящее знаменательное событие.

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