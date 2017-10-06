Около 500 человек приняли участие в профсоюзном митинге в Пскове

21:55, 06 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 6 октября, в Пскове на площади Ленина состоялся митинг, организованный Псковским областным советом профессиональных союзов. Участие в акции приняли около 500 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном совете профсоюзов. Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов в своем выступлении отметил, что диалог в рамках социального партнерства в Псковской области не работает. «Поэтому мы приняли решение сегодня выйти сюда, на главную площадь города, и еще раз заявить наши требования к региональной власти», — заявил Игорь Иванов.

Он напомнил, что не решен вопрос о ежегодной индексации должностных окладов работников бюджетной сферы – парламентское большинство в Псковском областном Собрании депутатов на прошлой неделе не согласилось с этим совершенно разумным требованием профсоюзов, не принято решение о проведении переоценки кадастровой стоимости земли в Псковской области, буксуют вопрос с индексацией социальных выплат ветеранам труда, которые и так пострадали при введении единой выплаты компенсации на жилищно-коммунальные услуги. Профсоюзный деятель напомнил, что в регионе складывается сложная ситуация с работой муниципальных и государственных предприятий – сегодня под угрозой закрытия находится Псковская областная типография.

Представитель трудового коллектива типографии Инга Сергеева выразила благодарность всем участникам митинга за солидарность: «Наше предприятие находится в очень сложном положении. Ставится вопрос о ликвидации типографии, которая в следующем году отметит столетие. Коллектив не виноват в том, что на нас навалились долги предыдущего руководства. У нас сплоченный, хороший коллектив, который готов отдавать все силы на благо Псковской области. Мы можем обучать новых сотрудников, всегда готовы к развитию, не имеем задержек по заработной плате, сокращаем накопленные долги, все налоговые выплаты производятся в срок. Поэтому нам непонятно, почему нас должны закрыть!».

Инга Сергеева напомнила, что сейчас на предприятии трудится 31 человек. И выразила надежду на то, что 16 октября 2017 года решение Арбитражного суда Псковской области будет благоприятным, и Псковская областная типография сможет продолжить свою работу.