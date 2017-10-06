Концерт «Поговорим с тобой» пройдёт в колледже искусств 13 октября

21:25, 06 октября 2017, ПАИ

Концерт Людмилы Месропян и Эльмета Неуманна «Поговорим с тобой» пройдет в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 13 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Концерт пройдёт в рамках VII Псковских Международных краеведческих чтений и является продолжением Международного фестиваля авторской песни «Музыка листопада», который открылся 6 октября в Тарту.

Как рассказала организатор фестиваля, исполнительница Людмила Месропян, концерт «Поговорим с тобой» - это диалог, в котором её собеседником станет Эльмет Неуманн. Людмила будет исполнять песни известных бардов на русском языке, Эльмет – на эстонском песни отечественных авторов и иностранные, переведённые на эстонский.

В программе прозвучат песни Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Юны Мориц, Елены Фроловой, Альфреда Тальковского и других. Эльмет Неуманн исполнит песни американцев Фабиана Андре и Уилбура Швандта, эстонцев Бориса Кырвера и Арди Лиивеса, британца «Бонзо», а также советского поэта-песенника Михаила Исаковского.

Исполнители подобрали созвучные по характеру песни о жизни, любви, дружбе и верности. Специально для Псковских зрителей Эльмет и Людмила подготовили два новых номера – «Это было, это было» Николая Гумилёва и «Нежнее нежного» Осипа Мандельштама.

В дальнейшем свою новую программу Людмила и Эльмет повторят в русских общинах Австралии и Америки.

Краеведческие чтения, в рамках которых пройдёт концерт, состоятся 13 – 15 октября на базе Факультета естественных наук ПсковГУ (ул. Советская, 21).

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Начало концерта в 18 часов. Вход на концерт свободный.