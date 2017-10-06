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Культура

В Пскове проходит выставка, посвященная Марине Цветаевой

Центр по работе с редкими и ценными документами в октябре предлагает вниманию читателей выставку, подготовленную к 125-летию со дня рождения крупнейшего поэта Серебряного века, поэта трагической судьбы - Марины Цветаевой (1892 – 1941). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеке. Из представленных на выставке книг можно будет увидеть рукописи Марины Цветаевой, подготовленные Пушкинским домом. Выставка работает до 30 октября.

Отметим, вплоть до 1990-х годов купить книги Марины Цветаевой было практически невозможно, к зарубежным изданиям читатели тоже не имели доступа, поэтому в стране появились самиздатовские книги, в которых зачастую перепечатывались сборники, выпускаемые за границей.

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