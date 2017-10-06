Рособрнадзор выпустит сборник эссе победителей конкурса «Лучший учитель»

23:00, 06 октября 2017, ПАИ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в День учителя подвела итоги Всероссийского конкурса эссе «Лучший учитель». Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном управлении по связи и массовым коммуникациям Псковской области, в течение двух месяцев, с июля по сентябрь, выпускники 2017 года из всех регионов страны, из самых разных населённых пунктов писали о своих любимых педагогах, рассказывали об их мастерстве, оригинальных решениях в работе, отношении к ученикам.

Каждый участник конкурса говорил «спасибо» своему учителю, который помог подготовиться к единому государственному экзамену, преодолеть трудности в учёбе, определиться с профессией и стать настоящим другом.

«Важно помнить своих учителей, которые вкладывают силы, талант в воспитание и обучение наших детей. Никогда не поздно поблагодарить их за труд. Конкурс «Лучший учитель» призван напомнить выпускникам о тех, кто помог подготовиться к главным школьным испытаниям – единому государственному экзамену», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

На суд жюри – специалистам Федерального института педагогических измерений – было представлено свыше 500 работ. Каждая была тщательно оценена по ряду критериев, среди них – соответствие теме, оригинальность замысла, интересное композиционное решение, яркость примеров, убедительность выводов, самобытность стиля, речевое оформление.

В итоге 10 лучших работ будут опубликованы в «Российской газете». Кроме того, ещё 10 работ, которые не смогли оставить без внимания члены жюри, войдут в специальный сборник эссе. Каждый участник и его учитель получат по экземпляру с личной подписью главы Рособрнадзора.