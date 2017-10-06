Джазовое шоу фестиваля Crescendo прошло в Пскове

21:45, 06 октября 2017, ПАИ

В Пскове прошло джазовое шоу «Джаз и классика». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в пятницу, 6 октября, им завершился 13-ый ежегодный музыкальный фестиваль Crescendo. В нем приняли участие как маститые исполнители, так и выдающиеся юные музыканты, лауреаты международных конкурсов, стипендиаты различных фондов поддержки искусства.

Сочетание разных жанров музыкального искусства продемонстрировали на псковской сцене пианист-виртуоз, а также автор и художественный руководитель многих проектов в области музыкального искусства Денис Мацуев, Борислав Струлев, один из первых, кто начал исполнять джаз на виолончели. Свое мастерство также показали контрабасист, композитор, музыкальный продюсер Андрей Иванов и джазовый барабанщик Александр Зингер. Заслуженный артист России Айдар Гайнуллин исполнил партии на баяне, а Аркадий Шилклопер сыграл сразу на двух инструментах — валторне и альпийском роге.

Кроме того, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии выступила 9-летняя победительница 12-ого международного телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик», финалистка всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», стипендиат Благотворительного международного фонда Владимира Спивакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Софья Тюрина.

Напомним, что в первый день фестиваля состоялся гала-концерт симфонической музыки, на котором выступил единственный в России молодежный оркестр-академияпод управлением Энхабаатора Баатаржавы, а также солисты Денис Мацуев, Елисей Мысин, Екатерина Корнишина, Александра Конунова, Сандро Небиеридзе.

На протяжении 13 лет Crescendo гастролирует по городам России, побывал в Прибалтике, Израиле и Соединенных Штатах Америки, и всегда возвращается на свою родину — в Псков, во время празднования 1100-летия которого зародилась идея его проведения.