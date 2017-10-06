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Общество

Администрация Псковской области напоминает о невозможности проведения публичного мероприятия без согласования в соответствии с законом

Администрацией Псковской области в ответ на уведомление Валентина Болдышева о намерении провести несогласованное мероприятие в ранее заявленном месте 6 октября 2017 года был подготовлен ответ. Но Валентин Болдышев уклоняется от его получения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в письме администрация области дополнительно информирует об обязанности организатора публичного мероприятия в соответствии с действующим законодательством не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) информировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в письменной форме о принятии (непринятии) его предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия. А также напоминает о том, что организатор не вправе его проводить, если с органом исполнительной власти субъекта РФ не было согласовано изменение по его мотивированному предложению об изменении места и (или) времени публичного мероприятия.

До настоящего времени информации о принятии (непринятии) предложения администрации области об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия, от В. Болдышева в администрацию области не поступало.

В этой связи администрация области еще раз напоминает, что за нарушение организатором порядка организации либо проведения публичного мероприятия Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

О том, что проведение публичных акций, не согласованных в установленном законом порядке, согласно ч.5 ст.5 Закона № 54-ФЗ будет являться прямым нарушением действующего законодательства, предупреждает и прокуратура Псковской области.

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