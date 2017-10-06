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Общество

У Интеграционных мастерских Псковской области может появиться спортивная площадка

Начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян в пятницу, 6 октября, провел рабочую встречу с представителями общественно-полезного союза «Инициатива Псков» в Евангелической церкви Рейланда» (Германия). Как сообщили в пресс-службе областной администрации, стороны обсудили итоги многолетнего сотрудничества и планы совместной работы на 2018 год.

Управляющая делами союза Марта Элизабет Фаренкамп рассказала, что сегодня они посетили ряд учреждений, которым оказывали помощь члены Союза и их благотворительные фонды, и у всех остались «исключительно положительные впечатления». «Я очень обрадовалась тому, что производственные отделения в интеграционных мастерских хорошо работают, функционирует прачечная. Все учреждения производят очень хорошее впечатление», — сказала Марта Элизабет Фаренкамп.

«Все, что вы заложили и внедрили, мы сегодня бережем и развиваем дальше», — подчеркнул в свою очередь Армен Мнацаканян и выразил «Инициативе Псков» слова благодарности за поддержку.

Говоря о планах дальнейшей работы, Армен Мнацаканян рассказал о намерении построить спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории Производственно-интеграционных мастерских. По его словам, она также сможет стать базой подготовки для паралимпийцев Псковской области. Представители «Инициативы Псков» идею поддержали и выразили готовность оказать поддержку в поиске спонсора.

В ходе встречи Марта Элизабет Фаренкамп рассказала о в планах Союза принять участие в Ганзейских днях Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году. «Будем участвовать в проекте по безбарьерной среде в Детском парке», — сообщила она. Общественница также предложила привлечь к участию в ганзейской выставке воспитанников интеграционных мастерских с их продукцией.

«Они обязательно будут участвовать», — заверил Армен Мнацаканян.

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