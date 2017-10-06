Россияне смогли больше потратить на свой отпуск в этом году

22:48, 06 октября 2017, ПАИ

В этом году россияне смогли потратить на отдых больше, чем в 2016 году. К такому выводу пришли эксперты международного туристического метапоиска Momondo, проанализировав спрос среди самостоятельных путешественников.

Как пишет «Российская газета», согласно исследованию, более четверти россиян заложили в отпускной бюджет до 156 тысяч рублей. В тоже время годом ранее людей, готовых к таким тратам, было на порядок меньше. Число тех, кто рассчитывал уложиться в минимальный бюджет - до 39 тысяч рублей, напротив, снизилось.

Между тем, спрос на перелеты за рубеж остался практически на прошлогоднем уровне, говорит представитель Momondo в России Ирина Рябовол. Тогда как спрос на авиаперелеты по России, по ее словам, снизился на 11 процентов.