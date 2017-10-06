0
19:32
В Невеле открылся новый кинотеатр
17:16
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
16:19
Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
15:39
Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО)
15:07
Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки»
11:38
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
08:15
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Еще новости
Общество

Ветераны ФСИН готовятся к юбилею образовательной организации

Состоялось заседание совета ветеранов Псковского филиала академии ФСИН России, на котором обсуждались организационные вопросы, связанные с проведением 27 октября торжественного мероприятия в честь 25-летия образовательной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Отметим, четверть века назад 28 октября приказом МВД России была образована Псковская специальная средняя школа. Через семь лет школа перешла под юрисдикцию Минюста Российской Федерации, впоследствии став Псковским юридическим институтом, который готовит кадры для уголовно-исполнительной системы и правоохранительных органов. В 2013 году образовательная организация вошла в состав Академии ФСИН России, и с этого момента началась новая история вуза с подготовкой высококвалифицированных кадров для УИС по двум ведомственным специализациям – «Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций» и «Организация режима в УИС».

Ветераны образовательной организации – активные помощники в вопросах воспитания кадров для уголовно-исполнительной системы, поэтому на каждом заседании совета ветеранов проходят встречи с курсантами, на которых обсуждаются вопросы, связанные с прохождением службы и обучением в Псковском филиале академии, решаются бытовые  вопросы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Невеле открылся новый кинотеатр
06 октября 2017
В Невеле открылся новый кинотеатр
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
06 октября 2017
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
06 октября 2017
Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО)
06 октября 2017
Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО)
Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки»
06 октября 2017
Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки» 1
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
06 октября 2017
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
06 октября 2017
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу
05 октября 2017
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу

Идет загрузка...