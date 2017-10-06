Ветераны ФСИН готовятся к юбилею образовательной организации

22:25, 06 октября 2017, ПАИ

Состоялось заседание совета ветеранов Псковского филиала академии ФСИН России, на котором обсуждались организационные вопросы, связанные с проведением 27 октября торжественного мероприятия в честь 25-летия образовательной организации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Отметим, четверть века назад 28 октября приказом МВД России была образована Псковская специальная средняя школа. Через семь лет школа перешла под юрисдикцию Минюста Российской Федерации, впоследствии став Псковским юридическим институтом, который готовит кадры для уголовно-исполнительной системы и правоохранительных органов. В 2013 году образовательная организация вошла в состав Академии ФСИН России, и с этого момента началась новая история вуза с подготовкой высококвалифицированных кадров для УИС по двум ведомственным специализациям – «Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций» и «Организация режима в УИС».

Ветераны образовательной организации – активные помощники в вопросах воспитания кадров для уголовно-исполнительной системы, поэтому на каждом заседании совета ветеранов проходят встречи с курсантами, на которых обсуждаются вопросы, связанные с прохождением службы и обучением в Псковском филиале академии, решаются бытовые вопросы.