0
19:32
В Невеле открылся новый кинотеатр
17:16
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
16:19
Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
15:39
Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО)
15:07
Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки»
11:38
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
08:15
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Еще новости
Общество

Псковским студентам рассказали, что такое электротехнический кластер

Встречу со студентами великолукского филиала Псковского государственного университета провели участники деловой миссии Ассоциации кластеров и технопарков, которая работает сегодня в нашем регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, узнать о механизме и целях создания кластеров пришли студенты четвертого курса, многие из которых в скором времени, возможно, будут трудиться на кластерных предприятиях, поскольку ПсковГУ напрямую входит в эту организацию.

Проректор по учебной работе и международной деятельности Владимир Микушев рассказал, что сейчас ПсковГУ является широкопрофильным многоуровневным университетом, который готовит в том числе специалистов инженерно-технического профиля от среднего профессионального образования до аспирантуры. В общей сложности в ПсковГУ обучаются более 10 тысяч студентов, и как отметил Владимир Микушев, великолукский филиал намерен ориентироваться на лидеров промышленного роста и целенаправленно вести подготовку кадров для них.

Уникальность кластера эксперт охарактеризовал кратно и емко: «В случае с промышленными кластерами государство напрямую поддерживает промышленные предприятия. Государство говорит – если ты реализуешь свой проект, направленный на импортозамещение, мы возместим часть затрат. Вы можете гордиться Псковской областью, в которой живете, ведь она вошла в число пяти субъектов РФ, которые Минпромторг поддержал в первую очередь».

Первый заместитель председателя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева рассказала студентам про меры поддержки, которые оказываются начинающим предпринимателям и тем, кто уже имеет свое дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Невеле открылся новый кинотеатр
06 октября 2017
В Невеле открылся новый кинотеатр
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
06 октября 2017
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
06 октября 2017
Псковская ГРЭС получила Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО)
06 октября 2017
Первая фотосессия состоялась у участниц «Мисс Псков-2017» (ФОТО)
Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки»
06 октября 2017
Отопительный сезон все районы Псковской области начали, не дожидаясь «холодной пятидневки» 1
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
06 октября 2017
Напряженная эпидситуация по гриппу ожидается в Псковской области в этом году
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
06 октября 2017
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу
05 октября 2017
Иван Цецерский вручил мэру Грозного кованую псковскими кузнецами чашу

Идет загрузка...