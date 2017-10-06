Псковским студентам рассказали, что такое электротехнический кластер

22:02, 06 октября 2017, ПАИ

Встречу со студентами великолукского филиала Псковского государственного университета провели участники деловой миссии Ассоциации кластеров и технопарков, которая работает сегодня в нашем регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, узнать о механизме и целях создания кластеров пришли студенты четвертого курса, многие из которых в скором времени, возможно, будут трудиться на кластерных предприятиях, поскольку ПсковГУ напрямую входит в эту организацию.

Проректор по учебной работе и международной деятельности Владимир Микушев рассказал, что сейчас ПсковГУ является широкопрофильным многоуровневным университетом, который готовит в том числе специалистов инженерно-технического профиля от среднего профессионального образования до аспирантуры. В общей сложности в ПсковГУ обучаются более 10 тысяч студентов, и как отметил Владимир Микушев, великолукский филиал намерен ориентироваться на лидеров промышленного роста и целенаправленно вести подготовку кадров для них.

Уникальность кластера эксперт охарактеризовал кратно и емко: «В случае с промышленными кластерами государство напрямую поддерживает промышленные предприятия. Государство говорит – если ты реализуешь свой проект, направленный на импортозамещение, мы возместим часть затрат. Вы можете гордиться Псковской областью, в которой живете, ведь она вошла в число пяти субъектов РФ, которые Минпромторг поддержал в первую очередь».

Первый заместитель председателя областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева рассказала студентам про меры поддержки, которые оказываются начинающим предпринимателям и тем, кто уже имеет свое дело.