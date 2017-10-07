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Общество

7 октября православные отмечают Покровскую родительскую субботу

7 октября отмечают Покровскую родительскую субботу. Об этом пишет портал calend.ru. В Покровскую родительскую субботу, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в православном мире принято поминать усопших. Покровская родительская суббота — это не повсеместная традиция, она совершается только в нескольких регионах России, поскольку связана с поминовением «погибших воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью» при завоевании Иваном IV Грозным Казани в 1552 году. 

Во время тех событий погибло много людей, поэтому и было установлено особое местночтимое поминовение усопших в ряде Епархий — Казанской, Вятской, Екатеринбургской и Ижевской, сначала как память о погибших при взятии Казани православных воинах. Первоначально эта родительская суббота была установлена в XVI веке — в 1592 году святитель Ермоген, бывший в ту пору архиепископом Казанским и Астраханским, направил Патриарху Иову письмо, в котором просил установить определенный день памяти и особое поминовение православных воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью. И с благословения Патриарха по этому случаю и был установлен особый поминальный день всех погибших — Покровская родительская суббота. 

Впоследствии православные христиане в этот день стали творить память не только православных воинов убиенных при взятии Казани, но вместе с ними и всех своих усопших родных и близких. Эта традиция сохранилась и сегодня – накануне Покрова Богородицы, в ближайшую перед праздником субботу поминать усопших, посещать храмы и кладбища. Во всех храмах Епархий, совершаемых эту родительскую субботу, проходят заупокойные богослужения и панихиды. Всем верующим рекомендуется идти на кладбище после посещения храма и молитвы об успокоении душ усопших.

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