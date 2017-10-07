Российские и белорусские десантники приземлились на незнакомую площадку в Псковской области

10:14, 07 октября 2017, ПАИ

В ходе мероприятий боевого слаживания в рамках первой фазы совместных российско-белорусских тактических учений подразделения ВДВ России и Сил специальных операций (ССО) Белоруссии отработали практическое десантирование парашютным способом из самолетов военно-транспортной авиации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе тренировки около 400 российских и белорусских десантников совершили парашютный прыжок из самолетов ВТА России ИЛ-76 на скорости полета самолета около 300 км/час. Выброска парашютистов осуществлялась в несколько проходов с двухминутным временным интервалом между бортами.

Десантирование проводилось на площадку приземления «Кислово» в Псковской области с высоты 800 метров. Военнослужащие ССО Белоруссии совершили прыжок, применяя парашютную систему Д-6 серии 4, а российские десантники прыгали с парашютом Д-10.

Всего в подготовительный и активный период российско-белорусских тактических учений задействованы около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств.

Подразделения ССО Белоруссии в качестве основного боевого оружия используют колесную бронированную технику БТР-80 с пулеметным вооружением, минометы калибром 82 мм и 135 мм противотанковые ракетные комплексы, специальную технику и различное стрелковое оружие. Подразделение ВДВ России выполняют практические действия на боевых машинах БМД-2 с пушечным вооружением и применяют самоходные артиллерийские орудия «НОНА» калибром 120 мм, специальные транспортные средства с пулеметным вооружением, а также снайперское оружие, средства воздушной разведки и динамо-реактивное оружие.

Основная фаза учений включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии будет проходить в период

с 9 по 11 октября на территории военных полигонов и аэродроме в Псковской области.

Совместное российско-белорусское тактическое учение носит плановый характер и проходит на территории Псковской области в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Белоруссии.