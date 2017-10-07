Перевод скота на зиму заканчивается в Псковском районе
В сельхозпредприятиях Псковского района заканчивается перевод скота на зимне-стойловое содержание. Все хозяйства обеспечены грубыми и сочными кормами, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
За девять месяцев животноводы сельхозпредприятий района произвели 15,8 тысяч тонн молока. Самое большое количество молока выработано в СПК колхоз «Передовик» 3,6 тысяч тонн, в ЗАО «Агрофирма «Победа» 3,4 тысяч тонн. Продуктивность дойного стада по хозяйствам составила 4 тыс. 712 килограммов. Наивысший надой от одной коровы получен в ООО «ПсковАгроИнвест» - 6 тыс. 218 килограммов молока, в ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» и ООО «Металлист» - по 5 тыс. 269.
Произведено скота и птицы (на убой в живом весе) 27 тыс. 54 тонны, в том числе мяса птицы в ООО «Племрепродуктор «Назия» - 18 тыс. 239 тонн, мяса свиней в ООО «ПсковАгроИнвест» - 8 тыс. 333 тонны, мяса крупного рогатого скота - 482 тонны.