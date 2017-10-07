1
17:49
До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 октября
16:29
Константин Болотин: Сотрудники «Горводоканала» с большим энтузиазмом вышли на субботник в Пскове
15:39
День открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» собрал десятки псковичей
15:12
Валерий Тюменцев: Субботник сближает любой коллектив
13:59
На общегородской субботник вышли более 5 тысяч псковичей
11:07
«Народное признание» - это престижно, считает главный врач ЛПУ «Санаторий Хилово»
19:32
В Невеле открылся новый кинотеатр
Еще новости
Общество

Перевод скота на зиму заканчивается в Псковском районе

В сельхозпредприятиях Псковского района заканчивается перевод скота на зимне-стойловое содержание. Все хозяйства обеспечены грубыми и сочными кормами, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации. 

За девять месяцев животноводы сельхозпредприятий района произвели 15,8 тысяч тонн молока. Самое большое количество молока выработано в СПК колхоз «Передовик» 3,6 тысяч тонн, в ЗАО «Агрофирма «Победа» 3,4 тысяч тонн. Продуктивность дойного стада по хозяйствам составила 4 тыс. 712 килограммов. Наивысший надой от одной коровы получен в ООО «ПсковАгроИнвест» - 6 тыс. 218 килограммов молока, в ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» и ООО «Металлист» - по 5 тыс. 269. 

Произведено скота и птицы (на убой в живом весе) 27 тыс. 54 тонны, в том числе мяса птицы в ООО «Племрепродуктор «Назия» - 18 тыс. 239 тонн, мяса свиней в ООО «ПсковАгроИнвест» - 8 тыс. 333 тонны, мяса крупного рогатого скота - 482 тонны.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 октября
07 октября 2017
До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 октября
Константин Болотин: Сотрудники «Горводоканала» с большим энтузиазмом вышли на субботник в Пскове
07 октября 2017
Константин Болотин: Сотрудники «Горводоканала» с большим энтузиазмом вышли на субботник в Пскове
День открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» собрал десятки псковичей
07 октября 2017
День открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» собрал десятки псковичей
Валерий Тюменцев: Субботник сближает любой коллектив
07 октября 2017
Валерий Тюменцев: Субботник сближает любой коллектив
На общегородской субботник вышли более 5 тысяч псковичей
07 октября 2017
На общегородской субботник вышли более 5 тысяч псковичей
«Народное признание» - это престижно, считает главный врач ЛПУ «Санаторий Хилово»
07 октября 2017
«Народное признание» - это престижно, считает главный врач ЛПУ «Санаторий Хилово»
В Невеле открылся новый кинотеатр
06 октября 2017
В Невеле открылся новый кинотеатр
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других
06 октября 2017
Олег Мыслевич: «Народное признание» позволяет увидеть, что в наше циничное время есть люди, способные рисковать собой ради других

Идет загрузка...