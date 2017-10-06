Конференцию по вопросу применения композитов в нефтегазовой отрасли могут посетить псковичи
9 октября Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проведёт в рамках реализации основного мероприятия 4.4. «Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них» подпрограммы «Развитие производства традиционных и новых материалов» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» конференцию по вопросу применения композитов и изделий из них в нефтегазовой отрасли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.
Основной задачей проведения конференции является формирование системы стимулирования спроса на технически и экономически эффективные изделия и конструкции из композитов в нефтегазовой отрасли и обмен опытом по созданию данной системы.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 в отеле «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин», конференц-зал «Толстой» по адресу: Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, дом 166.
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