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Экономика

Конференцию по вопросу применения композитов в нефтегазовой отрасли могут посетить псковичи

9 октября Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проведёт в рамках реализации основного мероприятия 4.4. «Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них» подпрограммы «Развитие производства традиционных и новых материалов» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» конференцию по вопросу применения композитов и изделий из них в нефтегазовой отрасли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. 

Основной задачей проведения конференции является формирование системы стимулирования спроса на технически и экономически эффективные изделия и конструкции из композитов в нефтегазовой отрасли и обмен опытом по созданию данной системы. 

Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 в отеле «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин», конференц-зал «Толстой» по адресу: Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова, дом 166. 

Менеджер проекта - Ирина Наумова, телефон: +7 (495) 786-25-36, e-mail: manager_in@uncm.ru 

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