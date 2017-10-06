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Ушедшую в лес псковичку продолжает искать полиция

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшей без вести Татьяны Березовской 1959 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 21 августа около 15:00 женщина ушла из дома в деревне Торошино в лес за ягодами и не вернулась.

Её приметы: на вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые с сединой, глаза карие.

Была одета в платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, черную юбку ниже колена, короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Т. Березовской имелось черное пластмассовое ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Березовской, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по  телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872  или  02.

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