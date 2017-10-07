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Общество

Отключение света запланировано в Великих Луках с 9 по 13 октября

С 9 по 13 октября запланировано отключение потребителей ПАО МРСК Северо-Запада "Псковэнерго" ПО ЮЭС города Великие Луки для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Так, 9 октября с 9:00 до 17:00 без света останутся улицы Мичурина, Рылеева, Муравьева, 1-30, Пестеля, 23-47, Декабристов, 1-24, Зяблевая, 1-47, а 11 октября с 9:00 до 16:00 - Ботаническая, 22-48 и Званная, 1-18, Луговая, Новоселов и Литвиниховская. 12 октября с 9:00 до 16:00 электричество отключат по улице Запрудной, 10, 14, 14 корпус 1, 16, 18, 18а, 13 октября в то же время - по проспекту Гагарина, 121/2, 123, 125, 127, 127а, улице Глинки 3, 5.

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