Ведущие игроки «Луки-Энергии» проведут мастер-класс для воспитанников Великолукского детского дома-школы

10:50, 07 октября 2017, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» получил согласие от директора Великолукского детского дома-школы Ирины Гололобовой о приглашении воспитанников учреждения на домашний матч Первенства России «Луки-Энергии» со смоленской командой «ЦРФСО», который состоится сегодня, 7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Футбольный клуб организует доставку группы ребят на игру и обратно. Прибывшие на «Экспресс» воспитанники будут размещены в 13 секторе, рядом с активной группой великолукских болельщиков.

8 октября в 14:30 общение футболистов и воспитанников детского дома продолжится на стадионе «Экспресс». Ведущие игроки «Луки-Энергии» сначала проведут с гостями мастер-класс, потом сыграют мини-матч. По окончанию спортивного мероприятия футболисты вручат воспитанникам детского дома памятные подарки, после чего состоится совместное памятное фотографирование.