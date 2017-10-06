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Порядка 200 протоколов составили псковские полицейские в ходе операции «Букет»

6 октября в Пскове и Псковском районе сотрудники полиции провели оперативно-профилактическую операцию под условным наименованием «Букет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Усилия стражей порядка были направлены на выявление и пресечение преступлений, административных правонарушений и оздоровление криминогенной ситуации в областном центре и Псковском районе.

Сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка на улицах Пскова, проверяли места массового пребывания граждан. В ходе проведенных мероприятий стражи порядка выявили 3 преступления, раскрыли 3 ранее совершенных преступления. Составлены около 200 административных протоколов. Полицейские посетили по месту жительства 63 находящихся под административным надзором псковичей.

Кроме того, из ряда торговых точек изъята алкогольная продукция, которая продавалась с нарушениями местного и федерального законодательства. 

Сотрудники ГИБДД выявили 3 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, задержан водитель, повторно севший нетрезвым за руль.

Всего в проведении профилактического мероприятия «Букет» было задействовано около 200 сотрудников полиции, Росгвардии, УФСИН и УФССП России по Псковской области, а также члены народных дружин.

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