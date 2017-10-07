Минометные и артиллерийские батареи научатся уничтожать снайперов на полигоне «Струги Красные»

14:30, 07 октября 2017, ПАИ

Минометные расчеты ССО Белоруссии и подразделения самоходной артиллерии ВДВ России на полигоне «Струги Красные» в период проведения совместных тактических учений будут учиться своевременно вскрывать позиции и уничтожать корректировщиков огня и снайперов условного противника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе мероприятий по обмену опытом командиры разведывательных взводов артиллерийских подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии реализуют элемент самостоятельного управления огнем для повышения их профессионального мастерства и улучшения взаимодействия между различными подразделениями.

Выявление позиций условного противника, пеленг на источники электромагнитного излучения и радиоперехват будут осуществляться средствами радиоэлектронной разведки, а расчеты беспилотных летательных аппаратов будут оперативно оповещать штаб руководства о совместных результатах стрельбы минометных и артиллерийских подразделений.

За время учений артиллеристам ВДВ России и минометчикам ССО Белоруссии предстоит выполнить более 140 тактических и огневых задач. В ходе практической стрельбы артиллеристам батальонных тактических групп России и Белоруссии необходимо будет выполнять не только специальные задачи, но и оперативно подавить более 50 целей, имитирующих бронированную и автомобильную технику условного противника.

Основная фаза учений, включающая в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии, будет проходить в период с 9 по 11 октября на территории нескольких военных полигонов и аэродроме в Псковской области.

Всего в российско-белорусских тактических учениях принимают участие около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники от обоих государств. Совместное российско-белорусское тактическое учение носит плановый характер и проводится на территории Российской Федерации в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Белоруссия.