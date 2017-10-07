На общегородской субботник вышли более 5 тысяч псковичей

13:59, 07 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 7 октября, в Пскове состоялся единый день уборки территорий, в котором приняли участие 5 тыс. 300 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. На субботник вышли руководители Пскова, сотрудники структурных подразделений муниципалитета, депутаты Псковской городской Думы и сотрудники аппарата ПГД, работники муниципальных предприятий, студенты, в том числе все те, кто получил квалификацию волонтёров Ганзы, школьники, работники частных компаний, члены общественных организаций.

И. п. главы города Владимир Воробьёв рассказал, что за свою жизнь участвовал во многих субботниках: «Сегодня хорошая погода, у людей отличное настроение и желание поработать. То, что можно своими руками сделать город чище и красивее, приносит удовлетворение».

И. п. главы администрации Игорь Калашников отметил, что такой массовый единый день уборки в этом году проводится и в начале месяца, и в конце в рамках подготовки города к зиме. Он также подчеркнул, что субботники имеют серьёзное воспитательное значение, люди привыкают к мысли, что чисто там, где не мусорят. По его наблюдениям, с каждым годом желающих сделать свой город чище становится всё больше, а частные компании своевременно убирают прилегающие территории.

Депутат Сергей Мусиенко также отметил необходимую воспитательную функцию субботников для молодёжи. Парламентарий призвал каждого псковича найти в течение месяца несколько часов и провести уборку на ближайших к дому территориях. По его словам, с каждым годом город становится чище, люди уже не мусорят там, где они сами убирали.

Сегодня были приведены в порядок Детский парк, зелёные зоны по улицам Советской, Фабрициуса, Гоголя, Розы Люксембург, вдоль улиц Молодова и Коммунальной, левый берег реки Псковы, правый берег реки Великой, территории вдоль улицы Плехановский посад, Текстильной, Белинского, между Ледовым дворцом и улицей Рокоссовского, на территории кладбищ Дмитриевского, «Орлецы-1» и «Орлецы-2».

Инвентарь, рабочие перчатки, мешки для мусора, контейнеры или транспорт предоставило Управление городского хозяйства (УГХ) администрации города по заявкам на участие в уборке, утилизацию осуществила компания «АСПО».

Напомним, месячник по благоустройству и уборке города продлится до 31 октября. В УГХ отметили, что график уборки городских территорий уже практически составлен. Однако привести в порядок свои территории можно в любой день. Складировать мусор для вывоза рекомендовано компактно на контейнерных площадках, не образуя несанкционированных свалок.

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова рекомендует предпринимателям произвести влажную уборку фасадов и внешних элементов торговых объектов, а также очистку торговых объектов от расклеенных на них объявлений, афиш, плакатов, граффити; осуществить покраску, ремонт объектов по мере необходимости; убрать и содержать прилегающую к торговым объектам территорию (нестационарные торговые объекты - 5 метров, стационарные торговые объекты - 10 метров по периметру).

Администрация города Пскова напоминает, что владельцам предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания запрещается устанавливать к торговым объектам пристройки, козырьки, навесы, не предусмотренные согласованными проектами, использовать их под складские цели; самовольно устанавливать нестационарные торговые объекты, летние кафе, оборудование и приспособления для торговли; оставлять на улицах после окончания торговли передвижные тележки, лотки, контейнеры, другое торговое оборудование и не убранные после торговли отходы; загромождать противопожарные разрывы между торговыми объектами материалами, оборудованием, тарой, отходами производства и потребления; складировать тару непосредственно у торговых объектов и прилегающей к ним территории.

При уборке зелёной зоны по улице Розы Люксембург участники субботника наткнулись на несанкционированную свалку, по виду и маркировке эта продукция реализуется в одном из близлежащих магазинов. В администрации города отметили, что предпринимателям необходимо заказывать контейнеры для мусора, а не решать проблему таким образом.