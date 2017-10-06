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6 единиц оружия изъяли сотрудники Росгвардии у псковичей

В рамках совместного с полицией оперативно-профилактического мероприятия «Букет» сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы при поддержке СОБР и ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области провели проверки, направленные на пресечение нарушений правил хранения гражданского оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 8 нарушений, изъяты 6 единиц оружия, граждане привлечены к административной ответственности.

Также проверялось несение службы частными охранниками на объектах ЧОО. Выявлены 3 нарушения законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность. В отношении лиц, допустивших нарушения, составлены административные протоколы.

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