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До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 октября

8 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +2…+7 градусов, днем - +7…+12.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

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