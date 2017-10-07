До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 октября
8 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +2…+7 градусов, днем - +7…+12.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.