Валерий Тюменцев: Субботник сближает любой коллектив

15:12, 07 октября 2017, ПАИ

Субботник сближает любой коллектив, заявил депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он рассказал, что сегодня, 7 октября, впервые принял участие в общегородском субботнике как депутат гордумы, а ранее выходил на уборку территории возглавляемого им МП «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».

Валерий Тюменцев поучаствовал в субботнике, который проходил на участках вблизи Псковской городской Думы и администрации Пскова, прилегающих к Детскому парку. «Народа было много, погода отличная. На этом массовое событие вышли многие коллективы, всё было позитивно, пообщались в неформальной обстановке», - поделился впечатлениями парламентарий.

Также он отметил, что такое мероприятие поспособствовало знакомству нового состава Псковской гордумы с сотрудниками аппарата и городской администрации, «послужило положительным опытом общения с людьми».