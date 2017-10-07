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Общество

День открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» собрал десятки псковичей

Сегодня, 7 октября, в Пскове в приюте «Лесопилка» ПРОО «Зоозащита» состоялся День открытых дверей. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, мероприятие посетили десятки жителей города и области.

Председатель ПРОО «Зоозащита», один из руководителей приюта «Лесопилка» Вера Короткова рассказала, что такая акция проводится в первый раз. Организаторы решили привлечь внимание общественности к тому, что земля, на которой расположен приют, не принадлежит «Зоозащите», поэтому животные в любой момент могут оказаться «за забором этого великолепного места». «Хотелось бы, чтобы земля принадлежала городу, а мы готовы взять её в аренду, приносить пользу. Нужно быть уверенными, что под нами есть почва», - пояснила Вера Короткова.

Она также отметила, что на данный момент на территории приюта проживают порядка 60 животных, среди которых есть собаки, кошки и даже куры. В День открытых дверей псковичи смогли познакомиться со всеми обитателями «Лесопилки» и, как и в любой другой день, выбрать животное для себя. Вера Короткова уточнила, что питомцы отдаются только после собеседования.

В ходе мероприятия на территории «Лесопилки» выступали творческие коллективы города, дрессированные собаки, ростовые куклы. Организаторы приготовили для гостей чай и угощение. 

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