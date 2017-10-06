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Экономика

14 партий мяса и птицы забракованы в Псковской области за три месяца

В III квартале специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области по результатам проверок забраковали и изъяли из оборота 14 партий объёмом 58 кг мясных и птицепродуктов, находящихся в обороте с нарушением обязательных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Сотрудники Роспотребнадзора проверили 53 объекта, в том числе 36 организаций розничной торговли, 10 предприятий общественного питания, 2 мясоперерабатывающих предприятия, 5 предприятий оптовой торговли, на которых осуществляется деятельность по производству и реализации мяса и продуктов его переработки с применением методов объективного лабораторно-инструментального контроля.

Проведены лабораторные исследования 400 образцов мясной продукции: 19 проб проверили по санитарно-химическим показателям (неудовлетворительных нет); 63 пробы - по физико-химическим  (5 неудовлетворительных); 7 проб - паразитологическим, 311 проб - на микробиологические показатели, из них 14 - неудовлетворительные.

Наличие ГМО, антибиотиков, радиоактивных веществ в пробах мяса и мясной продукции не обнаружено.

За выявленные нарушения 19 должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привлечены в соответствии с КоАП РФ к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 64 тыс. рублей.

Основными нарушениями действующего законодательства были неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений предприятий, отсутствие необходимых товарно-сопроводительных документов на продукцию, несоблюдение условий хранения и транспортировки продукции, правил личной гигиены персоналом, наличию необходимой маркировки продукции.

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