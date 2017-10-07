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Общество

Нарушения при эксплуатации теплохода «Буревестник» выявила прокуратура

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства при эксплуатации ООО «Ралкон» пассажирского теплохода «Буревестник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Установлено, что сотрудники сил обеспечения транспортной безопасности этого транспортного средства не направлялись на обязательную аттестацию; план обеспечения транспортной безопасности в предусмотренные сроки не реализован; информация о требованиях законодательства в данной сфере в наглядной и доступной форме на теплоходе не размещена. Кроме того, выявлен факт осуществления пассажирских перевозок без второго члена экипажа, что предусмотрено свидетельством о минимальном составе экипажа судна.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление; в отношении директора ООО «Ралкон» возбуждались дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 11.13 КоАП РФ (нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, не имеющих соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) и частью 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности); внесено представление.

По результатам рассмотрения дел виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов в размере 22 тысячи рублей.

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