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Константин Болотин: Сотрудники «Горводоканала» с большим энтузиазмом вышли на субботник в Пскове

Более 400 сотрудников муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» вышли на общегородской субботник 7 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор предприятия, депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.

«Горводоканал» традиционно занимается уборкой своей территории и два раза в год помогает  приводить в порядок город. «Для нас участие в субботнике - это не праздник и не тяжесть», - сказал Константин Болотин и отметил, что сегодня сотрудники предприятия убирали правый берег реки Великой и привели в порядок свою территорию. По словам парламентария, все сотрудники с большим энтузиазмом принимают участие в уборке, так как понимают, что это необходимо.

«Сегодня ударно поработали, все довольны, пошли домой к своим семьям», - добавил Константин Болотин и подчеркнул, что предприятие всегда готово к участию в субботниках. 

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