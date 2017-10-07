Помочь с воссозданием историко-краеведческого музея просят Жанну Малышеву жители Локнянского района

17:21, 07 октября 2017, ПАИ

Молодежный дискуссионный клуб «Форум» направил председателю Государственного комитета Псковской области по культуре Жанне Малышевой письмо с просьбой поддержать инициативу жителей Локнянского района по воссозданию историко-краеведческого музея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе.

Руководитель клуба Александр Андреев пояснил, что ранее в Локнянском районе существовал музей, однако имелись трудности с его содержанием, и в 2012 году учреждение было закрыто. Часть экспонатов была перевезена в Центральную районную библиотеку посёлка Локня, где в настоящее время функционирует комната Боевой славы Локнянского района.

В настоящее время в помещениях бывшего музея располагается администрация городского поселения «Локня».

Жанну Малышеву просят, в частности, рассмотреть возможность строительства или ремонта помещений, пригодных для использования в качестве музея.