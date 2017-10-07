Правила определения предельной стоимости капремонта утвердил Минстрой

16:53, 07 октября 2017, ПАИ

Минстрой России утвердил приказ, определяющий правила расчета предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минстроя.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень отметил, что этот документ позволит избежать значительной разницы стоимости одних и тех же работ в разных регионах. «Документ, подготовленный Минстроем России, определяет единообразный подход при определении размера предельной стоимости работ по капитальному ремонту. Для того, чтобы подготовить приказ, мы провели анализ расчета предельных стоимостей в регионах, выяснилось, что регионы формируют ее по-разному. Мы дали регионам единообразную методологию определения стоимости», - прокомментировал министр.

Для определения размера предельной стоимости рекомендуется использовать типологию домов, расположенных в регионе. За основу типологии может быть принят период постройки, конструктивная схема, материал стен, конструкция и покрытие крыши, тип фундамента, отделка фасада, степень оснащенности инженерным оборудованием, этажность зданий, либо иные критерии или их сочетания, характерные для объектов жилищного фонда конкретного региона.

Кроме того, документ включает отдельную типологию для многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия - данный подход был разработан совместно с Министерством культуры РФ.