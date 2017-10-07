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Общество

Перевооружение более 50 воинских формирований проведено в России за 5 лет

В течение последних 5 лет Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Минобороны РФ поставило в войска более 3,7 тыс. единиц современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, что позволило провести перевооружение более 50-ти воинских формирований. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе торжественных мероприятий, приуроченных к 440-й годовщине со дня образования ГРАУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ.

«В этот же период на вооружение принято 137 единиц современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты, оптических приборов, – сказал заместитель министра обороны РФ. – Среди них ракетный комплекс «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и «Ураган-1М», средств разведки «Фара-ВР» и «Соболятник», зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор-М2У», «Стрела-10МН», «Багульник», ПЗРК «Верба», комплект боевой экипировки «Ратник», новые ракеты для Сухопутных войск, высокоточные боеприпасы к «Торнадо» и многое другое».

Также продолжается работа по улучшению условий хранения вооружения, ракет и боеприпасов – строятся новые хранилища с инфраструктурой, оптимизируется состав объектов хранения, на арсеналы поступает новая пожарная техника, средства погрузки и механизации.

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