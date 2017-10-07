0
11:50
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
12:32
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису
20:43
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
20:13
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября
19:11
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
00:30
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
23:53
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
Еще новости
  • Коротко
Спорт

125 человек приняли участие в Третьем фестивале ГТО среди муниципальных и государственных служащих в Новосокольниках

7 октября на городском стадионе в Новосокольниках состоялся Третий Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту.

В фестивале приняли участие команды 21 района, Пскова, Великих Лук, а также команда администрации области совместно с представителями федеральной власти, всего 125 человек.

В областную команду вошли работники администрации Псковской области, уполномоченный по правам человека в регионе Наталия Соколова, председатель Избирательной комиссии области Николай Цветков и старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону (по взаимодействию со средствами массовой информации). Также Иван Штылин подчеркнул, что впервые в фестивале лично приняли участие главы муниципальных образований: глава Палкинского района Евгений Седов, глава Печорского района Дмитрий Сопотов и глава Куньинского района Олег Лебедев.

Среди команд муниципалитетов первое место завоевал Порховский район, второе место поделили команды Печорского и Пыталовского районов. Кубок за третье место был вручен команде Дедовичского района. Специальным кубком «За волю к Победе» была отмечена команда Новосокольнического района. Среди городов первое место заняла команда города Великие Луки, серебряным призером стала команда администрации области, третье место заняла команда Пскова. Призеры в многоборье по каждой ступени среди женщин и мужчин награждены грамотами и медалями. Все спортсмены, показавшие лучшие результаты в каждом виде программы в каждой ступени были отмечены грамотами и медалями.

«Символично, что фестиваль проводили в юбилей президента. благодаря которому он был возрожден фестиваль», - отметил Иван Штылин.

Заключительное слово взял Дмитрий Сопотов, который обратился к организаторам фестиваля с просьбой провести следующие соревнования в Печорском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
07 октября 2017
Порядка 60 экипажей примут участие в Финале Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису
05 октября 2017
Псковичка Александра Васильева завоевала «серебро» на Чемпионате Европы по настольному теннису 1
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
02 октября 2017
Великолукские самбисты завоевали медали на турнире в Гатчине
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября
02 октября 2017
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 7 октября
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
02 октября 2017
Псковские ветераны спорта завоевали «золото» в комбинированной эстафете на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
02 октября 2017
Ралли «Cupper Псков-2017» - 18-й этап Кубка России
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
30 сентября 2017
Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли ралли «Cupper Псков-2017»
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017»
30 сентября 2017
Петербургские гонщики пострадали в аварии на ралли «Cupper Псков-2017» 2

Идет загрузка...