125 человек приняли участие в Третьем фестивале ГТО среди муниципальных и государственных служащих в Новосокольниках

19:31, 07 октября 2017, ПАИ

7 октября на городском стадионе в Новосокольниках состоялся Третий Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту.

В фестивале приняли участие команды 21 района, Пскова, Великих Лук, а также команда администрации области совместно с представителями федеральной власти, всего 125 человек.

В областную команду вошли работники администрации Псковской области, уполномоченный по правам человека в регионе Наталия Соколова, председатель Избирательной комиссии области Николай Цветков и старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону (по взаимодействию со средствами массовой информации). Также Иван Штылин подчеркнул, что впервые в фестивале лично приняли участие главы муниципальных образований: глава Палкинского района Евгений Седов, глава Печорского района Дмитрий Сопотов и глава Куньинского района Олег Лебедев.

Среди команд муниципалитетов первое место завоевал Порховский район, второе место поделили команды Печорского и Пыталовского районов. Кубок за третье место был вручен команде Дедовичского района. Специальным кубком «За волю к Победе» была отмечена команда Новосокольнического района. Среди городов первое место заняла команда города Великие Луки, серебряным призером стала команда администрации области, третье место заняла команда Пскова. Призеры в многоборье по каждой ступени среди женщин и мужчин награждены грамотами и медалями. Все спортсмены, показавшие лучшие результаты в каждом виде программы в каждой ступени были отмечены грамотами и медалями.

«Символично, что фестиваль проводили в юбилей президента. благодаря которому он был возрожден фестиваль», - отметил Иван Штылин.

Заключительное слово взял Дмитрий Сопотов, который обратился к организаторам фестиваля с просьбой провести следующие соревнования в Печорском районе.