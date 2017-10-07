Бегущий по мукам

12:00, 08 октября 2017, ПАИ

В прокат вышел долгожданный осенний блокбастер «Бегущий по лезвию 2049»: сиквел нашумевшего сайфая Ридли Скотта об охоте на репликантов. Насколько точно продолжение канадца Дени Вильнёва передает дух культовой ленты 1982 года, которую российский зритель впервые увидел только на VHS, разбирается Муслим Камалов.

Лос-Анджелес. 2049 год. Репликантов (неотличимых от человека внешне роботов-андроидов) все еще разыскивают и истребляют спецагенты полиции будущего: «бегущие по лезвию». Офицер Кей (Райан Гослинг), профессиональный «бегущий», во время очередного задания натыкается на контейнер с костями. Находка выводит его на события 30-летней давности. Кей становится не просто охотником на биороботов-преступников, а следователем, и пытается разобраться в этой мутной истории. В какой-то момент Кей выясняет, что в деле замешан Рик Декард (Харрисон Форд): бесследно пропавший агент полиции, легендарный «бегущий по лезвию», и пускается на его поиски.

В свое время, а точнее в 1982 году, оригинальный «Бегущий по лезвию», - экранизация книги Филипа К. Дика британцем Ридли Скоттом, - наделала много шума. Картину о розыске и истреблении репликантов в туманном неоновом будущем признавали, как ни парадоксально, одновременно лучшей и худшей. Но, несмотря на то, что фильм провалился в те времена в прокате, а продюсеры буквально рвали на себе волосы, в итоге он стал по-настоящему культовым. И вот сейчас, спустя более 30 лет, в довольно паршивые для Голливуда времена бесконечных ремейков, у Дени Вильнёва зачесались руки взяться за «Бегущего…».

Видимо, зачесалось у канадского режиссера знатно. Заручившись поддержкой аж самого мастодонта Скотта (который выступил в качестве продюсера), Вильнёв решился снять прямое продолжение (сиквел) неонуара. Несмотря на то, что канадец явно поклоняется оригинальному сайфаю 80-х, вся задумка летит к чертям уже к концу первого часа. В руках Дени Вильнёва, автора восхитительного «Прибытия», реанимация уже заросшей мхом картины Ридли Скотта (явно являющаяся заявкой на создание целой франшизы) превращается в три часа весьма мучительного и тривиального визионерства.

Райан Гослинг, шныряющий тут и там с постоянным сверхзагадочным видом, как ни странно, как раз оказывается в своей тарелке: персонаж полицейского-отшельника (в каком-то смысле даже изгоя) удается ему намного лучше, чем джаз-музыкант или, скажем, бедолага частный детектив из «Славных парней». Дело в том, что все проблемы Гослинга написаны у него буквально на физиономии – выражение его лица не поддается практически никаким изменениям ни в одной из сыгранных им картин, поэтому он совершенно не в состоянии проявить какие-либо другие эмоции на экране.

Собственно, ровно то же происходит и в «Бегущем…». По большому счету, картина представляет собой трехчасовое монотонное повествование о том, как подозревающий всех и вся Гослинг со своим классическим уныло-пустым лицом совершает масштабный кибертрип в поисках истины. К слову, каждый персонаж «Бегущего...» посчитал своим долгом хоть раз, но бросить задумчиво-недоверчивый взгляд куда-то вдаль. А сквашенный Харрисон Форд больше походит на расстерянного пенсионера, которого потревожили и подняли с дивана. Выглядит все это довольно нелепо. Запланированный Вильнёвым уверенный забег на длинную дистанцию вслед за тяжеловесом Ридли Скоттом оборачивается заурядной туристической экскурсией по просторам сначала мрачно-синего, а потом ярко-оранжевого постапокалиптического Лос-Анджелеса, безупречные виды которого обеспечил оскароносный оператор Роджер Дикинс («Побег из шоушенка», «Старикам тут не место», «Фарго»). От постоянных нагромождений сюжетных завязок пропадает целостность всей истории. В результате картина распадается на обособленные короткометражки вроде тех, которыми нас дразнили на YouTube незадолго до премьеры.

Российский зритель познакомился с первым «Бегущим по лезвию» в далеких 90-х, на VHS. В те времена этот сайфай произвел ошеломительное впечатление. Что же произошло теперь? Сиквел Дени Вильнёва, похоже, начинает вызывать обратную реакцию: хотя еще до премьеры все западные киноиздания дружным хором прокричали продолжению блейдранера громкие хваленые дифирамбы, в России картину встретили довольно холодно.

Что поделать, коммерческие проекты есть в бэкграунде у каждого великого режиссера, не исключая самого Ридли Скотта (тот и вообще вышел из рекламы). Вот и Вильнёв решил не отставать и снял свою: безупречную экскурсию по художественной галерее, в оболочке которой завернута крайне скудная история борющихся за выживание репликантов. С пресным Гослингом в роли амебы. Огромную «целину», которую когда-то освоил сэр Скотт, повторно освоить увы не удалось.