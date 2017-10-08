День сельхозработника отмечается сегодня

09:03, 08 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 8 октября, в России празднуется День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает портал calend.ru.

В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

В России в сельском хозяйстве занято почти 30% работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов, и создается около трети валового национального дохода. И развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет в том числе и уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе.

Сельское хозяйство - важнейшее звено агропромышленного комплекса и всего народного хозяйства страны (поскольку за счет него на 75% покрывается спрос населения на товары народного потребления), а также одна из системообразующих отраслей экономики. Земельные угодья России (а это 10% пахотных земель в мире) представляют собой огромную производительную силу, на которых в основном выращиваются такие сельскохозяйственные культуры как картофель, сахарная свекла, зерновые, лен и подсолнечник. Также развито в России мясо-шерстное и мясо-молочное животноводство.

Российское сельское хозяйство в своем развитии прошло сложный путь - это и многочисленные земельные реформы, и коллективизация, и НЭП, и переход на рыночную экономику. Из-за непродуманной реорганизации сельского хозяйства последних лет весьма пострадала его инфраструктура, в большинстве регионов хозяйства распались, многие плодородные земли оказались заброшенными.