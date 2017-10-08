1
16:26
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
10:46
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017»
09:24
Пирожки с капустой советует приготовить сегодня народный календарь
18:30
Акция в поддержку ограничения продажи алкоголя лицам до 21 года прошла в Пскове
17:49
До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 октября
16:29
Константин Болотин: Сотрудники «Горводоканала» с большим энтузиазмом вышли на субботник в Пскове
15:39
День открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» собрал десятки псковичей
Еще новости
Общество

День сельхозработника отмечается сегодня

Сегодня, 8 октября, в России празднуется День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает портал calend.ru.

В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

В России в сельском хозяйстве занято почти 30% работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов, и создается около трети валового национального дохода. И развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет в том числе и уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе.

Сельское хозяйство - важнейшее звено агропромышленного комплекса и всего народного хозяйства страны (поскольку за счет него на 75% покрывается спрос населения на товары народного потребления), а также одна из системообразующих отраслей экономики. Земельные угодья России (а это 10% пахотных земель в мире) представляют собой огромную производительную силу, на которых в основном выращиваются такие сельскохозяйственные культуры как картофель, сахарная свекла, зерновые, лен и подсолнечник. Также развито в России мясо-шерстное и мясо-молочное животноводство.

Российское сельское хозяйство в своем развитии прошло сложный путь - это и многочисленные земельные реформы, и коллективизация, и НЭП, и переход на рыночную экономику. Из-за непродуманной реорганизации сельского хозяйства последних лет весьма пострадала его инфраструктура, в большинстве регионов хозяйства распались, многие плодородные земли оказались заброшенными. 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
08 октября 2017
Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017»
08 октября 2017
Первая заявка поступила на соискание премии «Народное признание 2017»
Пирожки с капустой советует приготовить сегодня народный календарь
08 октября 2017
Пирожки с капустой советует приготовить сегодня народный календарь
Акция в поддержку ограничения продажи алкоголя лицам до 21 года прошла в Пскове
07 октября 2017
Акция в поддержку ограничения продажи алкоголя лицам до 21 года прошла в Пскове 4
До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 октября
07 октября 2017
До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 октября
Константин Болотин: Сотрудники «Горводоканала» с большим энтузиазмом вышли на субботник в Пскове
07 октября 2017
Константин Болотин: Сотрудники «Горводоканала» с большим энтузиазмом вышли на субботник в Пскове
День открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» собрал десятки псковичей
07 октября 2017
День открытых дверей в зооприюте «Лесопилка» собрал десятки псковичей
Валерий Тюменцев: Субботник сближает любой коллектив
07 октября 2017
Валерий Тюменцев: Субботник сближает любой коллектив

Идет загрузка...