Квартира горела минувшей ночью в Псковском районе

09:42, 08 октября 2017, ПАИ

7 октября в Псковском районе в деревне Череха сгорела комната в 2-х комнтатной квартире. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

В 23:47 в Пушкинских Горах на улице Комсомольской в жилом доме огонь повредил кровлю, сгорела коридор. Причина пожара - неправильная эксплуатация печи. Огнеборцам удалось спасти жилой дом две бани, два гаража и две надворные постройки.