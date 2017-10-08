Выставка «Портреты писателей» открылась в Псковской областной библиотеке

10:01, 08 октября 2017, ПАИ

7 октября в Псковской областной научной библиотеке для посетителей открыли выставку «Портреты писателей» из собрания Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в экспозицию вошло 30 оригинальных графических листов, на которых запечатлены поэты, писатели, драматурги — представители восьми веков мировой литературы, от Данте до Довлатова. Все работы - художника и скульптора Николая Предеина.

Лидия Токарева напомнила, что Николай Предеин, чьи произведения хранятся в частных и государственных собраниях во многих странах мира, живёт и работает в Екатеринбурге, но давно сотрудничает с музеем-заповедником «Михайловское». Его работы — как графику, так и скульптуру малых форм — не раз экспонировали в Пушкиногорье и, силами музея-заповедника, в других городах: Москве, Гатчине, теперь вот и во Пскове.

«Выставка «Портреты писателей» в Псковской областной библиотеке будет работать до конца декабря», - уточнила Лидия Токарева.