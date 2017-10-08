Порядок оказания госуслуг в сфере контроля над оборотом оружия изменился с 1 октября

10:28, 08 октября 2017, ПАИ

С 1 октября 2017 года в соответствии с федеральным законом №145-ФЗ от 1 июля 2017 установлены новые размеры государственных пошлин касаемо оборота оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В частности, изменения коснулись следующих пунктов:

- выдача лицензий на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему – 2000 рублей;

- выдача (продление срока действия) лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия – 500 рублей;

- выдача (продление срока действия) лицензии на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз/вывоз в РФ оружия и патронов к нему – 500 рублей

- переоформление лицензии на приобретение оружия, разрешения на хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз/вывоз в РФ оружия и патронов к нему – 250 рублей.