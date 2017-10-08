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Общество

О работе единого «телефона доверия» напоминают в псковском МЧС

В Главном управлении МЧС России по Псковской области функционирует единый «телефон доверия»: 79-99-99. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По указанному телефону сотрудниками федерального казённого учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области» (далее – ЦУКС) в круглосуточном режиме принимаются звонки по вопросам, касающимся соблюдения норм и правил пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, безопасности на воде, а также о фактах неправомерных действий со стороны должностных лиц Главного управления МЧС России по Псковской области при исполнении своих служебных обязанностей.

По словам специалистов, «телефон доверия» создан в целях совершенствования организации работы с обращениями граждан, поступающими в Главное управление. Его основной задачей является обеспечение оперативного реагирования на факты нарушения требований действующего законодательства, пресечения фактов создания административных барьеров, нарушений служебной дисциплины и других злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МЧС России по Псковской области.

По «телефону доверия» можно задать вопросы, находящиеся в компетенции МЧС России. К ним относятся нарушения в области пожарной безопасности, охраны жизни людей на воде; обстоятельств, которые, по мнению граждан, могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Наши специалисты предоставят вам квалифицированный ответ и при необходимости проведут соответствующие проверочные мероприятия.

«Позвонив по «телефону доверия», вы также можете выразить свою благодарность сотрудникам МЧС России за оперативность действий и профессионализм», - добавили в ведомстве.

 

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