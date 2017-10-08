Пользователи обновленного приложения «ВКонтакте» для iOS оценили его в 1,5 звезды

12:32, 08 октября 2017, ПАИ

Пользователи приложения «ВКонтакте» для iOS оценили его после редизайна в 1,5 звезды. Об этом сообщает Afisha Daily.

За полторы недели после обновления пользователи оставили более 61 тысячи оценок. Издание vc.ru отмечает, что на июнь 2017 года рейтинг приложения составлял 3,5 звезды при 143 тысячах оценок.

В магазине приложений Google Play рейтинг «ВКонтакте» — 4 звезды при 4,9 млн оценок. При этом с 26 сентября по 6 октября средняя оценка приложения составила 1,7 звезды.