Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября
9 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +2…+7 градусов, днем: +8…+12.
Атмосферное давление будет низким.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.