Небольшие дожди и до +12 градусов обещают псковичам синоптики 9 октября

16:26, 08 октября 2017, ПАИ

9 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +2…+7 градусов, днем: +8…+12.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.