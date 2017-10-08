В США задержали пьяного мужчину, который заявил, что прилетел из 2048 года

13:32, 08 октября 2017, ПАИ

В США полиция задержала пьяного мужчину, который утверждал, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить человечество о вторжении инопланетян, сообщает Huffington Post.

Отмечается, что от Брайанта Джонсона, так зовут мужчину, чувствовался сильный запах алкоголя, а говорил он довольно невнятно. После задержания Джонсон отказался разговаривать с врачами и настаивал на встрече с «президентом города».

Полицейским задержанный рассказал, что должен был переместиться в 2018 год, но произошла ошибка. Также он объяснил, что путешествует во времени с помощью алкоголя, которым его накачали инопланетяне.

В крови Джонсона нашли 1,36 промилле алкоголя. Для сравнения: в США водителям старше 21 года запрещается управлять автомобилем, если количество алкоголя в крови равно или превышает 0,8 промилле.