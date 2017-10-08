1
17:54
Американцы стали чувствовать себя в браке менее счастливыми
13:55
Телекомпания ВИD провела ребрендинг и изменила свою знаменитую заставку
08:15
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
22:43
Названы лучшие российские новостные программы
15:31
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
09:50
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак
15:22
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Еще новости
Страна и мир

В США задержали пьяного мужчину, который заявил, что прилетел из 2048 года

В США полиция задержала пьяного мужчину, который утверждал, что прибыл из 2048 года, чтобы предупредить человечество о вторжении инопланетян, сообщает Huffington Post.

Отмечается, что от Брайанта Джонсона, так зовут мужчину, чувствовался сильный запах алкоголя, а говорил он довольно невнятно. После задержания Джонсон отказался разговаривать с врачами и настаивал на встрече с «президентом города».

Полицейским задержанный рассказал, что должен был переместиться в 2018 год, но произошла ошибка. Также он объяснил, что путешествует во времени с помощью алкоголя, которым его накачали инопланетяне.

В крови Джонсона нашли 1,36 промилле алкоголя. Для сравнения: в США водителям старше 21 года запрещается управлять автомобилем, если количество алкоголя в крови равно или превышает 0,8 промилле.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Американцы стали чувствовать себя в браке менее счастливыми
08 октября 2017
Американцы стали чувствовать себя в браке менее счастливыми
Телекомпания ВИD провела ребрендинг и изменила свою знаменитую заставку
08 октября 2017
Телекомпания ВИD провела ребрендинг и изменила свою знаменитую заставку
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
06 октября 2017
Снайперы ВДВ России и Белоруссии будут бороться с условным противником на полигоне «Струги Красные»
Названы лучшие российские новостные программы
03 октября 2017
Названы лучшие российские новостные программы
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия
01 октября 2017
С сегодняшнего изменился размер госпошлин в сфере контроля за оборотом оружия 1
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак
01 октября 2017
С Днем пожилого человека поздравил псковичей губернатор Андрей Турчак 1
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
30 сентября 2017
Псковская область вошла в ТОП-3 регионов для экскурсионного отдыха премии National Geographic Traveler
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж
29 сентября 2017
Россияне потратили четверть миллиарда рублей на покупку iPhone 8 до официальных продаж 2

Идет загрузка...