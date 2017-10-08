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Телекомпания ВИD провела ребрендинг и изменила свою знаменитую заставку

Российская телекомпания ВИD объявила о ребрендинге. Обновленная компания получила название «ВИDgital» и теперь будет заниматься разработкой онлайн-проектов. По словам основателя Александра Любимова, такое решение обусловлено тем, что интернет позволяет использовать более экспериментальные подходы в контенте, чем телевизионные жанры. Об этом пишет Afisha Daily.

«Помимо названия изменилась культовая заставка компании. Точнее, она осталась прежней, но стала выглядеть оцифровано — керамический бюст философа Хоу Сяна с жабой сверху больше не выглядит как ночной кошмар», - отмечают в издании.

Телекомпания ВИD была основана в 1987 году. Она занималась производством телешоу для Первого канала, в частности программы «Жди меня», «2×2», «Культуры», СТС, ТНТ, а также украинских СТБ, «Интера» и «1+1». В сентябре 2017 года был запущен официальный ютьюб-канал ВИD, на котором публикуются записи передач, снятых телекомпанией.

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