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Правительство одобрило законопроект о штрафах для водителей на основании видеозаписей очевидцев

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому видеозаписи очевидцев ДТП могут стать основанием для административного наказания виновных, соответствующий документ появился на сайте Кабмина.

Отправлять материалы видеофиксации нарушений смогут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг и скачавшие на смартфон специальную программу, которая запрещает редактировать видеозаписи. Министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов рассказал, что на разработку приложения и необходимой инфраструктуры будет выделено 2,5 млрд рублей.

Абызов также объяснил, что если законопроект вступит в силу, нарушителей ПДД можно будет привлекать к административной ответственности без составления протокола полицией на месте.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что акцент в создании приложения стоит делать не на смартфонах, а на видеорегистраторах, так как ПДД запрещают водителям пользоваться обычным телефоном во время движения.

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