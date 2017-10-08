«Яндекс.Такси» начал тестировать систему страхования водителей и пассажиров

14:19, 08 октября 2017, ПАИ

Сервис «Яндекс.Такси» приступил к тестированию системы страхования жизни и здоровья водителей и пассажиров на время поездки. Об этом сообщает vc.ru.

Испытания начались в 11 субъектах России: в Калининградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской и Томской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Татарстане и Чувашии. В Москве и других регионах система заработает уже в 2018 году.

Максимальная выплата по страховке составит 2 миллиона рублей. При этом в «Яндекс.Такси» отметили, что стоимость тарифов не изменится — все страховые взносы компания оплатит за свой счет. Согласно данным источника, сервис будет выплачивать партнерам до 1,5 рубля за поездку.

Выплаты компенсаций пострадавшим по упрощенной и ускоренной системе будут осуществлять основные партнеры «Яндекс.Такси»: Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах». Ранее сообщалось, что сервис также вел переговоры с «Ресо», «ВСК» и СК «Альянс». До этого водителя защищала система ОСАГО, но она работала в случае, если он не является виновником ДТП. Новая система будет страховать жизнь и здоровье водителя и в том случае, если виновником будет признан он сам.

О намерении «Яндекс.Такси» начать страховать водителей и пассажиров стало известно в августе. Тогда отмечалось, что тестирование системы пройдет в трех-пяти городах, однако, видимо, было принято решение о расширении географии испытаний.