Siri выдавала за гимн Болгарии песню «Despacito»

14:41, 08 октября 2017, ПАИ

Голосовой помощник Siri выдавал хит «Despacito» пуэрто-риканских исполнителей Луиса Фонси и Daddy Yankee за национальный гимн Болгарии, на это обратил внимание пользователь Reddit.

Как пишет Afisha Daily, сейчас ошибку уже исправили. Как долго Siri вместо гимна «Мила Родино» предлагала послушать одну из самых популярных песен этого лета, неизвестно. Также неясны причины, из-за которых в системе появился баг. Базы, на которые при поиске опирается голосовой помощник, никак не связывают эти две композиции.

В августе клип на трек «Despacito» стал самым просматриваемым в истории видеохостинга YouTube и первым преодолел отметку в 3 миллиарда просмотров.