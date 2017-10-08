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Страна и мир

Владимир Путин: В этом году в РФ ожидают рекордный за всю историю урожай зерна

Президент России Владимир Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства отметил, что ожидаемый урожай зерна в этом году составит порядка 130 млн т. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на сайт Кремля.

«Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс, — одна из самых динамичных отраслей нашей экономики. В этом году мы ожидаем рекордный за всю историю урожай зерна — порядка 130 млн т», — говорится в поздравлении.

Владимир Путин отметил, что меры, направленные на развитие агропромышленного комплекса страны, доказали свою эффективность. Глава государства подчеркнул, что Россия на сегодняшний день лидирует по экспорту пшеницы в мире и «подтверждает свой статус ведущей зерновой державы».

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